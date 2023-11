I follonichesi del 1973. Stasera una cena-ritrovo

Dalle 18 di oggi, tutti i "ragazzi" follonichesi nati nel 1973 celebreranno questa importante ricorrenza, brindando tutti insieme in centro per l’aperitivo, per poi proseguire i festeggiamenti al ristorante Piccolo Mondo. Per tanti sarà l’occasione per rivedere ex compagni di classe, amicizie adolescenziali e comunque persone che hanno scandito momenti importanti nella propria vita. I cinquantenni di oggi sono forse gli ultimi testimoni di un’Italia che non esiste più, quelli che sono cresciuti senza social, senza smartphone, quelli che si davano appuntamento dopo la scuola ritrovandosi in sala giochi, al parco o al bar di periferia. Ragazzi spensierati degli anni ’80 e ’90, che oggi probabilmente sono genitori con preoccupazioni diverse, ma che non vedono l’ora di rivivere esperienze indelebili. "Se sei un follonichese nato nel 1973, o se hai frequentato le scuole di Follonica – dicono dall’organizzazione – se hai trovato l’amore nel golfo e vuoi far parte di questo splendido evento, raggiungici".