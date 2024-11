I cittadini si organizzano. San Luigi, nasce il Comitato: "Dialogo con le Istituzioni"

Anche il quartiere San Luigi vuole affermare la propria identità nel contesto cittadino e lavorare per il miglioramento delle condizioni di vita della comunità. Dopo anni di impegno da parte di alcuni residenti nel segnalare problemi alle istituzioni – dalla sicurezza idraulica a quella urbana e ambientale – emerge ora la necessità di un approccio collettivo e organizzato. L’obiettivo che di costituire un Comitato di Quartiere che rappresenti tutti i cittadini e funga da punto di riferimento per promuovere idee, progetti e iniziative utili alla comunità. Tale organismo sarà apartitico e senza fini di lucro, svolgendo un ruolo propositivo e consultivo in collaborazione con gli organi istituzionali del Comune. Il Comitato nello specifico si occuperà di sviluppare idee sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo, l’attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei residenti. Tra i temi centrali che il Comitato si propone di affrontare ci sono la sicurezza stradale, la cura delle aree verdi, la raccolta dei rifiuti e il miglioramento dei servizi pubblici. L’assemblea costitutiva è fissata per martedì 3 dicembre alle 17.30, nella sala parrocchiale di San Paolo della Croce. Durante l’incontro verranno discussi l’atto costitutivo, lo statuto e la nomina del Consiglio direttivo di quartiere. "È fondamentale la partecipazione di tutti – sottolineano i promotori – per rivalorizzare il quartiere, sia dal punto di vista ambientale sia della sicurezza personale e delle abitazioni. San Luigi ha un grande potenziale e questa iniziativa vuole mettere in rete le competenze e le risorse dei residenti per un futuro migliore".

Viola Bertaccini