"I cittadini hanno deciso di non cambiare passo"

La lista Futura guidata dal candidato sindaco Marco Papalini si è fermata al 47,95%, cioè 339 voti. "Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare – ha ribadito ieri Papalini – . Il popolo è sovrano ed è chiaro l’indirizzo politico che ha voluto dare al nostro Comune. È un peccato per la nostra lista, io credo che con queste votazioni i cittadini di Castell’Azzara hanno scelto di non fare un cambio rispetto al passato. Eravamo e siamo un gruppo di giovani, avevamo tutte le carte in regola per dare al Comune di Castell’Azzara una marcia in più rispetto al passato. Abbiamo molte idee e molti progetti che per ora rimangono nel cassetto". Poi Papalini entra nel merito della campagna elettorale svolta fino a tre giorni fa. "In queste settimane di attività – prosegue – avevamo preso accordi con le varie istituzioni che stanno al di sopra al Comune, peccato che non possiamo dare seguito al lavoro svolto". Poi un messaggio per il nuovo sindaco: "Faccio i miei complimenti al nuovo sindaco di Castell’Azzara, ha ottenuto una bella vittoria, mi auguro che per Tenci e la maggioranza siano cinque anni di buona amministrazione". Sulla composizione del gruppo di opposizione che sarà composto da tre consiglieri Papalini prende tempo: "È ancora presto per dire chi saranno i consiglieri di minoranza e che tipo di opposizione sarà fatta". La lista Futura ha vinto nella sezione di Selvena mentre ha perso in quella di Castell’Azzara.