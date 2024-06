I "Binari paralleli" di Graziella Ventrone portano al Bagno Tito

"Binari Paralleli" è il quarto romanzo della blogger grossetana Graziella Ventrone che sarà presentato oggi alle 18 a Castiglione, nel "Bagno Tito". Il libro "nasce dall’irrefrenabile voglia di raccontare storie – spiega Graziella Ventrone –. Questo in particolare trae ispirazione dai viaggi in treno e dai racconti che più o meno inevitabilmente si possono ascoltare dal sedile accanto". Così, il viaggio di Paola, protagonista del romanzo, comincia proprio su un treno preso per recarsi a un appuntamento di lavoro che cambierà la sua vita.