I big tornano al Tartana Sabato dj set con Ernia

Prosegue la collaborazione tra il prestigioso locale di Scarlino, "Tartana" e l’agenzia Leg Live Emotion Group : dopo il successo con il dj internazionale Bob Sinclair, il prossimo appuntamento, organizzato da Tartana e Leg, sarà con Ernia in djset sabato prossimo alla discoteca del Puntone. Ernia, rapper di Milano, ha parlato spesso della sua affezione verso diversi testi della letteratura, citando autori come Samuel Taylor Coleridge, Charles Baudelaire, Ernest Hemingway, Harper Lee e Stephen King. Nell’album 68, inoltre, sono presenti sonorità ispirate al jazz e al R&B. In più occasioni si è dichiarato un fan sin dalla gioventù di artisti e collettivi italiani quali Caparezza, i Club Dogo, Mondo Marcio, Fabri Fibra e Fabrizio De André, senza dimenticare esponenti dell’hip hop statunitense. I biglietti sono disponibili su biglietti suLibraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da "tartana.com" tartana.comernia. infoline: 3206441320