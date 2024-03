I big alle Rocce: la musica di De Gregori e le riflessioni di Crepet

Due spettacoli di grande prestigio a Gavorrano per l’estate 2024: sul palco del Teatro delle Rocce il 5 agosto ci saranno Paolo Crepet con il suo incontro/spettacolo "Mordere il Cielo" e il 23 agosto Francesco De Gregori per il suo tour. Due eventi ideati ed organizzati da Leg Live Emotion Group in collaborazione con il Comune di Gavorrano, il Parco Minerario. A distanza di oltre 2 anni dall’ultimo tour solista, questa estate De Gregori tornerà in concerto con la sua band in Maremma. Sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, dopo il successo di ‘Prendetevi la luna’ nella passata stagione - che ha registrato sold out in tutte le tappe - torna in scena con la conferenza spettacolo dedicata al suo ultimo libro che uscira’ prima dell’estate. Il 5 agosto invece ci sarà "Mordere il Cielo" di Paolo Crepet. "Inutile negarlo – ha detto – girarci attorno. Viviamo tra nuove guerre, migrazioni di massa, povertà che si ammassano nelle grandi città, vecchie e nuove droghe dilagano, ansie e angosce trovano inusuete espressività. Come se un’antica cicatrice interiore fosse tornata a condizionare il tempo presente. Eppure molti continuano a cercare, forse proprio perché l’eclissi della ragione coglie un’umanità sempre più smarrita. Proprio adesso che una parte del pianeta pensava di aver conosciuto benessere e allungamento della vita, mi chiedo dove siano andate a finire le nostre emozioni, perché in tanti tendono a relegarsi in una solitudine che accomuna giovani e adulti, vecchi e bambini".