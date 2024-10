I 90 anni di storia dell’istituto Sant’Anna

Al Museo Luzzetti si celebrano i 90 dell’istituto Sant’Anna con una mostra fotografica e documentaria. Nel 1934 a Grosseto veniva fondata la Congregazione delle suore di Sant’Anna e la scuola per i bambini bisognosi. Negli anni l’istituto ha continuato a svolgere il suo ruolo formativo diventando paritario e offrendo due ordini di studio, l’infanzia e la primaria. Per celebrare i 90 anni, la congregazione ha realizzato una mostra che resterà nelle sale del Museo Luzzetti fino a domenica 13 ottobre. L’esposizione raccoglie fotografie storiche, vecchi registri, divise che negli anni hanno indossato gli studenti: un racconto attraverso gli oggetti e le immagini lungo novant’anni. La mostra ha il patrocinio del Comune di Grosseto ed è aperta il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è 5 euro (3 euro ridotto), comprensivo della visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni: 0564 488066 o [email protected]. "Siamo profondamente orgogliosi di celebrare i novant’anni dell’Istituto Sant’Anna, una realtà che ha segnato la storia educativa della nostra città – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante –. Questa mostra non solo racconta il passato, ma rappresenta un momento di riflessione".