Hollywood a Pitigliano. Ciak con Clooney e Sandler

Pitigliano diventerà, per una settimana, set cinematografico di una produzione internazionale, ovvero per il film "Jay Kelly" del regista Noah Baumbach. E il cast è davvero stellare vista la presenza di due star di Hollywood: George Clooney e Adam Sandler. Il Comune di Pitigliano ieri ha reso noto, con un laconico comunicato, di aver emesso un’ordinanza in cui si stabiliva una serie di divieti di sosta e di transito previsti dalla mezzanotte di martedì 21 fino al lunedì 27 nelle vie interessate dal set e dalle riprese cinematografiche. Il comunicato più di questo non diceva, ma non c’è voluto molto per capire che il film in questione fosse quello che è targato Netflix, e che dopo aver toccato Montecatini, la Val d’Orcia e Arezzo (ieri alcune scene sono state girate al teatro Petrarca) arriverà anche a Pitigliano.

Da parte dell’Amministrazione comunale bocche cucite sia sul titolo del film che sulla trama e soprattutto su quali angoli di Pitigliano finiranno in questo film, che dovrebbe uscire nel 2025 sulla piattaforma Netflix.

A quanto ci risulta però il film dovrebbe avere come trama la vicenda di un americano che si mette in viaggio per l’Europa, e quindi anche per l’Italia. A Pitigliano, dovrebbe essere girata più di una ripresa, sicuramente alcune tra i suggestivi vicoli del paese e una dal ponte del fiume Meleta, in modo da riprendere lo scoglio tufaceoin tutta la sua bellezza.

Giancarlo Carletti