"Hexagon film festival". I giovani universitari nella nuova giuria

L’Hexagon Film Festival, la rassegna dedicata ai cortometraggi e ai giovani autori emergenti, si avvicina alla fase finale con una novità. Da questa edizione, la quinta, la manifestazione, curata dall’associazione Kalonism, si arricchisce di un ulteriore premio che verrà assegnato dagli studenti della Fondazione Polo Universitario grossetano. Fondazione Grosseto Cultura ha promosso infatti un bando per formare la giuria, composta da universitari grossetani, che decreterà tra i cortometraggi in gara il vincitore del premio "CinemaGiovani". Tutte le informazioni sono sul sito www.fondazionegrossetocultura.it: i membri della giuria giovani avranno l’opportunità di vedere i 22 cortometraggi in concorso durante le tre serate del Festival, che si terrà da mercoledì 15 a venerdì 17 alle 21 al Museo di storia naturale della Maremma (ingresso libero), e votare poi il loro preferito. Partecipare è gratuito, basta inviare una mail con la propria candidatura a [email protected] entro venerdì 10 novembre. Per informazioni alice.coiro@fondazionegrossetocultura.it, o chiamare il numero 0564 488067.