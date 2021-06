Porto Ercole (Grosseto), 19 giugno 2021 - Harry Styles è in Toscana. Già membro della celebre band degli One Direction, Styles ha poi intrapreso la carriera di attore. E proprio in Italia, in questo periodo, a Venezia, ha girato le scene di un film per Amazon Prime che lo vede protagonista, "My Policeman".

Dopo gli impegni di lavoro, per Styles c'è stata anche una pausa di relax. Il tutto tra gli incantevoli paesaggi dell'Argentario e di Porto Ercole in particolare. Styles ha soggiornato all'Hotel Il Pellicano, conosciuto perché molti altri vip di fama internazionale lo hanno frequentato a più riprese.

La notizia della presenza di Styles a Porto Ercole è stata diffusa da Tmz, noto portale Usa di notizie di spettacolo, con una serie di foto che ritraggono l'artista mentre fa una doccia. Costume blu e tatuaggi ben in vista, le foto sono rimbalzate ovunque sul web. La parola "Toscana" è in breve diventata trending topic su Twitter perché migliaia di fan hanno retwittato gli scatti stessi. Non è certo la prima volta che l'Argentario viene scelto dai super vip per le vacanze: è accaduto ad esempio all'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ma anche alla influencer internazionale Chiara Ferragni.