"Hanno aiutato le iniziative culturali"

L’amministrazione comunale grossetana è strettamente legata allo sviluppo cultura della città, promuovendo ad un ritmo ben scandito e repentino eventi, manifestazioni e iniziative legate alla cultura. Spesso volte anche alla lettura. Senza dimenticare l’occhio attento verso la rivitalizzazione del centro storico, che ha visto chiudere molte realtà commerciali negli ultimi anni. Ma, ha visto aprire nuovi luoghi, più piccoli e intimi. Legato proprio alla cultura. I protagonisti sono i libri. Stiamo parlando delle librerie. La speranza c’è. Cosa ne pensa l’assessore alla cultura di Grosseto, Luca Agresti? "Recepisco – afferma- una grande crescita, con un apprezzamento favorevole. È sinonimo di attività culturale. Devo dire che è in linea con gli interventi fatti a favore della cultura. Ricordiamo il riconoscimento importante della nostra città. Grosseto è città che legge, ed è fondamentale. Inoltre la prossima inaugurazione della Biblioteca Chelliana è sulla stessa linea. Il tutto favorisce la tendenza dei cittadini verso la lettura. La lettura è un architrave della nostra realtà. I grossetani che leggono sono fortunatamente tanti, indice della città che legge. L’impennata delle librerie indica l’incrocio tra domanda e offerta, ed è un segnale forte. In fine dico che la crescita è avvenuta in parallelo, percorrendo la strada della cultura e della lettura. Le iniziative culturali sono state d’aiuto e un buon apripista per far crescere la curiosità della lettura".