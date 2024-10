Halloween ai musei di Fondazione Cultura

Domani, i musei di Fondazione Grosseto Cultura si animano con visite guidate, laboratori e intrattenimento per bambini in occasione della festa più spaventosa dell’anno.

Ecco tutto il programma: al Museo di storia naturale della Maremma c’è "Halloween al museo", dalle 17.30 fino alle 19, con intrattenimento per bambini a cura della "Strega Artemisia" e gadget e dolcetti per tutti. Per gli adulti è in programma la visita guidata nelle sale di strada Corsini 5. Il costo per partecipare, che include anche l’ingresso al museo, è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini dai 6-14 anni. Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 0564/488571, o 389/0031369 o scrivere a [email protected].

Il Polo culturale le Clarisse, in via Vinzaglio, propone "Spooky paintings: i dipinti più spaventosi della storia dell’arte": dalle 18 un laboratorio per i più piccoli a cura di PromoCultura. I bambini dai 6-11 anni scopriranno i quadri più inquietanti per poi interpretarli con diverse tecniche artistiche, vestiti a tema Halloween. La durata del laboratorio è di un’ora e il costo per la partecipazione è di 6 euro. Per info e prenotazioni 0564 488066 o scrivere a [email protected].