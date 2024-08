Hakan Mussakhajayeva protagonista. Concerto all’Abbazia di San Bruzio

Il "Morellino Classica Festival" nelle sue tredici edizioni ha abituato il pubblico a spettacoli di alto profilo e quello di questa sera non è certo da meno. Anzi per la direzione artistica è uno dei concerti più importanti di questa edizione. Questa sera, per la prima volta in questi tredici anni, a partire dalle 19 e con il sostegno e il patrocinio del Comune di Magliano e del sindaco Gabriele Fusini, il Festival realizzerà uno dei concerti più importanti della XIII stagione nell’antica Abbazia di San Bruzio nella dolce campagna di Magliano in Toscana. Il concerto oltre a far conoscere al pubblico e ai turisti un luogo storico così pregevole e suggestivo, propone una straordinaria formazione orchestrale toscana, Baroque Lumina Konzert Opera Florence maestro al cembalo Giacomo Benedetti e due grandi solisti: il direttore e violinista turco Hakan Sensoy e la regina kazaka del violino, la celebre Aiman Mussakhajayeva che suonerà un violino Stradivari, con un programma incentrato sulla celebre opera strumentale "Le Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi. La Konzert Opera Florence è stata fondato dal maestro Giacomo Benedetti. Ha partecipato a rassegne importanti (Homme Armé, Centro Busoni, O Flos Colende Musica Sacra). L’ensemble riunisce noti musicisti specializzati nella prassi barocca che hanno collaborato con le orchestre più rinomate nell’ambito oltre che con fondazioni e teatri italiani e stranieri. Sarà replicato anche questa sera il format delle serate del Festival. Infatti al termine del concerto è in programma un buffet dei migliori prodotti tipici toscani con i vini Morellino di Scansano offerto da Passione Toscana di Tommaso Laurenti.