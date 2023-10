Guide ambientali. Il seminario

E’ in programma per mercoledì un seminario rivolto alle guide ambientali e dedicato al Forest Bathing in Amiata. L’incontro è organizzato nell’ambito del progetto "Bosco Serve" e si terrà in due sedi. La prima parte, dalle 9 alle 13, si svolgerà nella sede dell’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana, e prevede molti incontri, dibatti e interventi sui temi quali la biodiversità e il forest bathing. La seconda parte invece i partecipanti potranno immergersi nella foresta amiatina, infatti l’appuntamento è dalle 15 alle 17.30 all’area benessere della Foresta della Contessa. Qui si svolgerà una pratica formativa di Forest Bathing. In immersione nei boschi certificati Pefc. Il progetto "Bosco Serv.e" intende il bosco in funzione dei Servizi Ecosistemici e della biodiversità ed è finanziato dal Defr 2020 della Regione Toscana.