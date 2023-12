Guidavano ubriachi. Patenti ritirate

Proseguono i posti di blocco a Grosseto per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebrezza. Controlli aumentati da parte della Polizia in vista delle imminenti festività. Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, come sempre, si intensificano gli spostamenti su strada e, perciò, la Polizia stradale è chiamata a un maggiore sforzo, per aumentare i controlli su tutte le principali arterie. Già nello scorso weekend anche a Grosseto sono stati organizzati dei servizi mirati a prevenire e sanzionare i quei comportamenti pericolosi alla guida connessi all’abuso di alcol o droghe. Sono state controllate oltre 50 persone. Due i conducenti sorpresi alla guida, dalle pattuglie della Polstrada di Orbetello e Arcidosso, con un tasso alcolemico ben oltre il consentito. Per loro inevitabile il ritiro immediato della patente.