Guardia Costiera dona a Pediatria uova di Pasqua

Uova di Pasqua e anche tanti giochi. Questo è il dono dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano per i bambini ricoverati nell’area pediatrica dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Una rappresentanza della Guardia Costiera locale si è recata ieri mattina in visita all’ospedale di Grosseto per manifestare la propria vicinanza ai bambini del reparto di Pediatria e a tutto lo staff ospedaliero.

I doni sono stati consegnati direttamente ai piccoli pazienti ricoverati in Pediatria e a quelli in cura al Pronto soccorso pediatrico, portando momenti di grande emozione e gioia per i bambini che non si aspettavano una tale sorpresa. Oltre alle classiche uova di cioccolato, sono stati regalati giochi da tavolo, pupazzi e bambole.

"Ringrazio di cuore la Guardia Costiera per questo bellissimo gesto di grande generosità. I nostri bambini saranno entusiasti di ricevere tanta dolcezza e affetto in occasione dell’imminente Pasqua" – commenta Susanna Falorni, direttrice Pediatria e Neonatologia del Misericordia.

Al termine della visita, i rappresentanti della Guardia Costiera hanno voluto ringraziare i medici e tutto il personale dell’ospedale per l’encomiabile lavoro e lo straordinario impegno che quotidianamentedimostrano, con assoluta professionalità ed efficienza, in favore dei piccoli pazienti e di tutta la collettività.