Grosso pino cade sulle auto nella notte

E’ crollato nel cuore della notte finendo contro alcune auto lasciate in sosta e rimaste danneggiate in maniera grave, ma per fortuna le conseguenze si sono limitate alle cose e nessuna persona è rimasta ferita.

E’ quanto accaduto a Barbanella, tra piazzale De Amicis e via Deledda, dove un pino di notevoli dimensioni è crollato poco prima dell’alba di ieri. Probabilmente le piogge delle ore precedenti hanno tolto definitivamente stabilità ad una pianta la cui forte inclinazione pare fosse già stata segnalata dai cittadini al Comune. E sono stati gli stessi cittadini ad avvisare i vigili del fuoco che sono intervenuti per rimuovere il pino, segandone il grosso tronco, che poi è stato caricato su un camion e portato via.