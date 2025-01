Grosseto Livorno, disordini e scontri dopo il derby di Serie D: due poliziotti feriti

Grosseto, 26 gennaio 2025 – Era purtroppo stato ampiamente messo in conto che ci sarebbero potuti essere scontri e disordini in occasione del derby tra Grosseto e Livorno. La ’ruggine’ tra le due tifoserie ha radici antiche, risale a molti anni fa e non si è mai spenta.

Tanto che lo spiegamento di forze era stato consistente. Blindato tutto l’anello di strade attorno allo stadio Zecchini. Anche con chiusure di strade che raramente erano state eseguite ai tempi, purtroppo lontani, di quando il Grifone militava in serie B. Via tutte le auto, accessi negati in molte strade e schieramento di forze dell’ordine fin dalla mattina.

E sembrava che il risultato della partita, uno zero a zero che poteva andare pure bene ai biancorossi, costretti per gran parte della partita in dieci, potesse scongiurare il contatto e gli scontri anche con le forze dell’ordine.

Non è andata così. Poco dopo la fine della partita, con i gruppi di tifosi all’esterno ci sarebbe stata la ricerca di contatto tra le due fazioni. I biancorossi in cerca degli amaranto nella zona dello stadio di baseball, dove erano stati parcheggiati gli autobus.

Gli ultrà del Livorno erano ’preparati’ considerando che erano giunti in città ’dotati’ di spranghe e bastoni. C’è stato il pronto intervento della polizia per impedire il contatto. Ma due agenti sono rimasti feriti alle mani, colpite da dei bastoni: due i poliziotti che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. E

Entrambi hanno riportato fratture per la cui guarigione serviranno decine di giorni. Da lì è iniziato il lavoro dei colleghi per fermare i facinorosi, identificarli e capire quali provvedimenti prendere e ricostruire chi ha attacco chi. I disordini si sono concentrati principalmente in via Michelangelo e anche nella zona del parco di via Giotto. Traffico bloccato per tutto il periodo necessario a placare gli animi.