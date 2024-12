Grosseto Città Solidale e Querce di Mamre ’Donne al Primo Piano’, obiettivo raggiunto

Successo per il progetto "Donne al Primo Piano" di ’Grosseto Città Solidale’ e ’Le Querce di Mamre’ che ha superato la soglia dei 3.000 euro fissata come obiettivo di crowdfunding, raccogliendo 4.775 euro.

"Donne al Primo Piano" è la prima iniziativa di cohousing femminile a Grosseto, dedicata a donne vittime di violenza di genere e ai loro figli. L’appartamento attualmente ospita quattro donne e i loro bambini, offrendo un rifugio sicuro e un ambiente accogliente dove poter ricostruire le proprie vite. Questo spazio rappresenta non solo un luogo fisico, ma anche un punto di partenza per il reinserimento sociale e lavorativo delle ospiti.

"Un ringraziamento speciale – si spiega – va ai partner che hanno reso possibile questo straordinario risultato: il Centro Antiviolenza Olympia de Gouges, che affianca quotidianamente il progetto nel sostegno alle donne in difficoltà; il collettivo Women Talking, che ha lavorato con dedizione per sensibilizzare e supportare la campagna; e la rete territoriale, che ha contribuito con mobili ed elettrodomestici per arredare l’appartamento. Il successo del crowdfunding permetterà non solo di coprire ulteriori mesi di affitto, ma anche di garantire la tranquillità economica delle ospiti nel caso di imprevisti come la perdita del lavoro. Questo sostegno rappresenta una sicurezza fondamentale per il loro percorso verso l’autonomia".