Grosseto, +20% acquisti con Pos, Confesercenti attiva convenzioni per benzinai

Il 40% degli acquisti viene fatto con il Pos. Nel 2022 rispetto all’anno precedente si è avuto un incremento de 20%. Ad accelerare la crescita dei pagamenti in carta certamente la maggiore diffusione dei Pos di nuova generazione per pagamenti contactless rapidi e in generale una maggiore propensione all’uso dello strumento da parte dei consumatori. Per questo Confesercenti, che da sempre chiede di abbassare le commissioni, si è attivata per mettere in campo convenzioni che ne rendano meno oneroso l’uso per i propri associati. Tra questi un accordo con Banca Sella dedicato ai benzinai, accordo che non richiede l’apertura di un conto corrente, senza costi di attivazione o di chiusura. "Quello proposto da Confesercenti – afferma Giulia Cardini (nella foto) presidente provincia Faib – può essere uno strumento nteressante visto la nostra categoria, quella dei benzinai, ha un transato importante, per cui convenzioni vantaggiose possono fare la differenza".