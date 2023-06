Grosseto, 130mila euro per la pedonalizzazione della Cittadella dello Studente

Nella zona della Cittadella dello Studente non si potrà più andare in auto. Rivoluzione della viabilità nel triangolo di città compreso tra via Scopetani, via Bellucci e via Lazzeri dove sarà interdetto il traffico alle automobili e sarà introdotta una Ztl sperimentale.

Per questo intervento la Provincia ha messo a bilancio 130mila euro, si tratta di una pedonalizzazione parziale dell’area dove si concentra la maggior parte delle scuole superiori di Grosseto. I lavori per modificare la circolazione inizieranno in estate. L’8 luglio scadrà la conferenza dei servizi e se darà esito positivo, la Provincia potrà procedere subito dopo con l’affidamento dei lavori, con l’obiettivo di riuscire a sperimentare la nuova viabilità a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico.

L’obiettivo della misura è quello di ridurre gli intensi flussi di traffico veicolare, che si concentrano alla Cittadella dello Studente durante gli orari di ingresso e uscita dalle scuole, dove negli anni si sono verificati anche diversi incidenti. Per le automobili che entreranno alla Cittadella dello Studente da via Mario Lazzeri, sarà realizzata nell’appezzamento di terreno che si trova alla sinistra della via, un’area di scambio a una sola corsia che consentirà la fermata per la salita e discesa veloce degli studenti, i quali poi potranno proseguire a piedi su un percorso pedonale. Tale area in un secondo momento sarà inglobata nel progetto che prevede la realizzazione del parcheggio a servizio del campo scuola, con il finanziamento ottenuto dalla Provincia sui fondi del Pnrr per la riqualificazione degli impianti sportivi all’aperto della Cittadella. Il progetto sulla pedonalizzazione elaborato dalla Provincia di Grosseto è stato condiviso con la Prefettura, il Comune capoluogo, l’Ufficio scolastico provinciale, la società Autolinee Toscane Spa e le sigle sindacali del Tpl, a partire dall’incontro in Prefettura, che si è svolto lo scorso dicembre, finalizzato al monitoraggio congiunto della viabilità alla Cittadella.