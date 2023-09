Il racconto di un grossetano: "Bloccato in Messico, sono senza passaporto"

Grosseto, 13 settembre 2023 – “Dal 14 settembre 2019 sono bloccato in Messico, perché poi è scoppiata la pandemia e i voli sono stati bloccati e nell’attesa del rientro mi è scaduto il passaporto: il problema è che non riesco ad avere un contatto con l’Ambasciata italiana per poterlo rinnovare. Ho perso mesi fra telefonate e appuntamenti prima fissati e poi saltati, non per colpa mia".

E’ quanto racconta un grossetano di 41 anni che in Messico era solito andare da almeno un decennio, per motivi sentimentali e di lavoro. Sei mesi a Grosseto e sei mesi là, dove abita la sua compagna con la quale si occupa di marketing. Il 14 settembre 2019 torna lì di nuovo con un visto da turista e il biglietto aereo per il ritorno è fissato per il 10 marzo 2020. Solo che a febbraio iniziano le restrizioni per il covid e lui chiede alle autorità cosa fare per rientrare in Italia "ma nessuna – racconta – mi ha dato indicazioni". E poi peggio: "L’aereo che avrei dovuto prendere a Città del Messico, quando è atterrato – racconta ancora – ha segnalato un passeggero risultato positivo, per cui il velivolo è stato bloccato per la sanificazione".

L’uomo racconta di aver più volte interpellato le autorità messicane (per telefono e di persona), ma ottiene nulla. "nel marzo 2020, in piena pandemia – racconta – sono stato al ministero degli Esteri locale dichiarando di dover restare in Messico, nell’abitazione di Guadalajara". Le restrizioni per la pandemia vanno avanti e il 16 maggio 2022 gli scade il passaporto che lui pensa però di poter rinnovare prendendo appuntamento nell’Ambasciata italiana a Città del Messico. Ma la cosa, dice lui, si rivela complicata.

"Quasi ogni giorno, per due mesi e mezzo – racconta – ho telefonato all’Ambasciata per prendere appuntamento, ma nessuno ha mai risposto al telefono. Poi un giorno ha risposto una signora che mi ha dato un indirizzo mail al quale ho inviato la nmia richiesta e mi hanno risposto che avrei potuto fare il Documento di viaggio temporaneo: ma per farlo avrei dovuto presentare il biglietto aereo di riento e questo lo puoi fare solo se presenti un passaporto valido. Quindi, impossibile per me. Sono riuscito a prendere appuntamento con il console a Guadalajara, ma il giorno fissato lui non si è presentato. Non so più cosa fare né a chi rivolgermi".