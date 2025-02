Grifone, e ora il riscatto. Orgoglio contro il Figline

CALCIO

La notizia che diverse società di serie C sono vicine al fallimento ha risvegliato in alcuni tifosi l’interesse in questo campionato "anonimo" del Grosseto. E il perchè è semplice: se aumentano I posti liberi nella serie superiore ci sono più possibilità, almeno in teoria, per le società di serie D di salire al piano di sopra. Alla luce di questo che, ripetiamo, per il momento è soltanto teorico perché, poi, subentrano diversi criteri di valutazione in una ipotetica classifica per i posti a disposizione. Si sta risvegliando un po’ di interesse nei tifosi e negli sportivi maremmani. Ecco che allora assume un nuovo interesse vincere i playoff. Ma quello che più conta, a questo punto, è che questa ’nuova carica di orgoglio’ la dovrebbero avvertire, prima di tutti, i giocatori in campo. I biancorossi di mister Consonni sono chiamati, dunque, al di là di queste considerazioni al momento soltanto virtuali, a dimostrare il proprio valore in queste ultime dieci gare che restano da disputare. L’attaccamento alla maglia biancorossa non può essere quello dimostrato in campo contro il Terranuova Traiana e la Fulgens Foligno, giocatori ’professionisti’ e di qualità devono far vedere il proprio repertorio oltre all’attaccamento alla maglia anche perchè per qualcuno potrebbe essere in gioco il "passaporto" per la prossima stagione con la casacca del Grifone. Ora, dunque, la corsa per il secondo posto del girone assume un nuovo interesse: sarà sufficiente questa motivazione per risvegliare l’interesse nei giocatori? Domani contro il Figline ci sarà una riprova. Arbitro dell’incontro è stato designato Vittorio Palma della sezione di Napoli; assistenti Beatrice Neroni di Ciampino e Lorenzo Caligola di Roma 1