"Grazie. Ora via Garigliano è più decorosa"

Per quattro anni ha ’lottato’ per ottenere pulizia e decoro in via Garigliano, dove abita. Lui, Giovanni (foto), ha 93 anni e una tenacia incredibile. "Attorno alle scuole Galilei c’erano sempre problemi di sporcizia a causa degli stormi – ci ha ricordato ieri, raggiungendoci in redazione – e la recinzione aveva molti problemi. Ma oggi sono qui per altro". Non per lamentarsi. "Eh sì – ha aggiunto – non voglio passare per colui che si lamenta a basta. Hanno sistemato molto, tagliato gli alberi che creavano problemi con il marciapiedi e rifatto parte del muretto. Ci sarebbe altro. Ma va bene. Grazie". Grazie a lei Giovanni.