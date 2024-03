Grave trentenne caduto dallo scooter

Brutto incidente per un trentenne di Porto Santo Stefano, che durante il pomeriggio di ieri è caduto, mentre era in sella al suo scooter in via del Campone. Necessario per lui l’intervento di un’ambulanza della Misericordia prima e dell’elisoccorso Pegaso poi, che ha trasportato il giovane santostefanese all’ospedale le Scotte di Siena. Il trentenne è stato ricoverato in gravi condizioni, anche se non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita, per un trauma cranico e altri traumi sia sul volto che sul corpo. Difficile capire le cause che hanno provocato l’incidente, che da una prima ricostruzione non dovrebbe aver coinvolto altri mezzi e persone.