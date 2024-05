Grande jazz nel Golfo. Torna "Officina Grey Cat"

"Grey Cat Festival" torna a promuovere la sua "officina" musicale al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Tre giorni di grande musica organizzati da Music Pool, da venerdì 10 a domenica 12, promossi dal Comune di Follonica e in collaborazione con la Scuola Comunale di musica Amf. In programma vi sono concerti, incontri, jam session e workshop accompagnati da grandi nomi del panorama musicale per scoprire fino in fondo la magia del jazz. La prima serata è in programma venerdì 10 dalle 21.15 con un grande ospite che sbarca all’Officina Grey Cat, Emmet Cohen. Al fianco del pianista e astro nascente del jazz americano suona uno dei maggiori clarinettisti della scena italiana, Nico Gori. Ad oggi Emmet Cohen, pianista poliedrico e compositore jazz, è considerato uno dei migliori artisti della sua generazione. Ha pubblicato "Masters Legacy Series" con i grandi maestri del jazz quali Jimmy Cobb, Ron Carter, Benny Golson, Tootie Heath e George Coleman. Dirige inoltre il suo ensemble omonimo, l’"Emmet Cohen Trio" con una tecnica fluida e tonalità innovative. Egli riconosce un vero e proprio significato nel suonare il jazz: "comunicare i livelli più profondi dell’umanità e dell’individualità: si tratta essenzialmente di connessioni tra i musicisti e il pubblico". Affiancato dalla musica del clarinettista italiano classe 1975, Nico Gori, il quale ha suonato sui palchi e in trasmissioni radio televisive di tutto il mondo. Spettacoli da solista e in big bands, orchestre sinfoniche e formazioni jazz, vanta inoltre una grande carriera come compositore della scena musicale contemporanea da oltre trent’anni. La prima serata vede quindi sul palco due grandi ospiti, ai quali seguiranno sabato 11 i batteristi Roberto Gatto e Tony Williams preceduti dal concerto aperitivo di Jole Canelli & Leonardo Marcucci al Sunny Hill e domenica 12 i workshop alla Scuola di Musica di Follonica con Francesco Martinelli, Stefano Cocco Cantini, Roberto Gatto e Ares Tavolazzi.