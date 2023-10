Grande appuntamento a Grosseto: ecco il "Grosseto Motor Village"

Arriva "Grosseto Motor Village", evento che si svolgerà sabato e domenica nel centro fiere di Braccagni. Il progetto nasce dalla trasformazione della Mostra Scambio auto e moto d’epoca, giunta alla sua ventitreesima edizione, a cui sarà riservato un ampio spazio all’interno della nuova rassegna, orientando la manifestazione verso il mondo dei motori. Una delle novità del Grosseto Motor Village è la presenza di un settore che si lega con il mondo dei motori, quello dei tatuaggi. L’evento "Tattoo Reunion", con la collaborazione del Luxury Tattoo di Grosseto, prenderà vita nel padiglione espositivo e vedrà la presenza di 19 artisti di eccellenza del panorama toscano e non solo. Un’altra novità sarà la presenza di un’area dedicata al mondo dei birrifici artigianali contestualmente alla presenza dello Street Truck food, il J-Beer Village, nato dalla collaborazione con la J-software di Grosseto.

"Questo evento – dice il presidente di Grossetofiere Andrea Masini – risponde alle richieste del nostro territorio che chiede iniziative di alto livello in periodi di bassa stagione. Il nostro Centro fiere, a causa del ridotto spazio aperto, è sfruttabile per pochi mesi all’anno e ottobre è un mese ideale per svolgere attività al suo interno". "Sarà qualcosa di nuovo – spiega il direttore Carlo Pacini – Anche questa manifestazione racchiude due fiere, Grosseto Motor Village e la ventitreesima Mostra Scambio moto e auto d’epoca con un palinsesto completamente rinnovato ed un grande show motoristico. La scelta di un nuovo spettacolo motoristico di assoluto livello rappresenta uno step di un progetto che in futuro dovrà includere altri show in contemporanea".

Steven Santamaria