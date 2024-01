"Gli ultras si sono picchiati in mezzo all’Aurelia"

"È stata una scena allucinante: quegli ultras se le sono date di santa ragione in mezzo all’Aurelia, mi ci sono trovata proprio nel mezzo". Nicoletta – nome di fantasia – è una pietrasantina che vive a Pozzi e che domenica, intorno alle 14, stava tornando a casa in macchina senza neanche lontanamente immaginarsi la scena a cui avrebbe assistito all’altezza del distributore Eni, a Pontestrada. È quello il teatro degli scontri, brevi ma intensi, avvenuti tra due gruppi di tifosi e su cui i carabinieri della compagnia di Viareggio stanno ancora indagando. Gli unici testimoni sono i titolari del vicino autolavaggio, i quali sostengono di aver visto solo la fase finale dei tafferugli, e Nicoletta che ha subito chiamato il 112. Tra i dilemmi da risolvere c’è soprattutto quello dell’identità dei tifosi. Una fazione era costituita senz’altro da tifosi del Grosseto, i quali erano diretti allo stadio ‘Buon Riposo’ di Pozzi per la gara col Seravezza. Sui rivali si parla di tifosi della Carrarese in viaggio verso Pesaro oppure della Massese (che aveva giocato sabato), visto che entrambe le tifoserie apuane hanno vecchie "ruggini" con gli ultras maremmani.