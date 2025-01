Gli "Eroi di Maremma" visti da Papa

Oggi al Polo Le Clarisse alle 18 è in programma la presentazione del dipinto di Paride Pascucci, "Eroi di Maremma" del 1895. Saranno presenti il direttore del museo Mauro Papa, che illustrerà l’opera al pubblico, e Carlo Vellutini della Fondazione Cr Firenze che ha concesso in comodato l’opera per la Biblioteca d’arte Pascucci che si trova sempre all’interno de Le Clarisse. L’ingresso all’evento è gratuito. Per informazioni o prenotazioni 0564 488066.

"Questo sorprendente dipinto verista di Pascucci – spiega Papa – fu esposto in Clarisse tre anni fa nella mostra sui paesaggi toscani e riscosse un grande apprezzamento da parte del pubblico. Siamo molto contenti di arricchire con questa opera il nostro patrimonio d’arte e di inserire un nuovo quadro del pittore mancianese nella biblioteca d’arte a lui dedicata".

Ed a permettere l’esposizione dell’opera è stata Fondazione Cr Firenze.

"La Fondazione Cr Firenze – dice Vellutini – continua a sostenere la cultura grossetana: la concessione del dipinto di Pascucci rafforza ancora di più il rapporto con Fondazione Grosseto Cultura e in particolare con il Polo Le Clarisse, con cui collaboriamo costantemente. Mettere a disposizione un’opera così significativa per la Maremma è un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione della Fondazione nei confronti della Maremma".