Gli artigiani a Sorano. Lunedì ufficio aperto per tutti i servizi

Cna, l’associazione territoriale degli artigiani e della piccola e media impresa, è presente anche a Sorano. Ogni lunedì mattina, infatti, nei locali messi a disposizione di via Petrarca 2, il personale di Cna Grosseto è a disposizione di artigiani, imprese e cittadini, che desiderano avere informazioni e assistenza e usufruire di tutti i servizi offerti dal sistema Cna. Per informazioni e per fissare un appuntamento basta scrivere a [email protected] o chiamare il numero 0564 614144.