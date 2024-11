Gli "Appunti di viaggio" presi in treno

Sarà presentato oggi alle 18 nella libreria Quanto Basta, in piazza Pacciardi, il libro "Appunti di viaggio" di Graziella Ventrone (nella foto), esperta di comunicazione e animatrice culturale. La scrittrice è laureata in scienze politiche e lavora nel mondo dello spettacolo. Dopo varie esperienze lavorative ha trovato la sua strada come caporedattore e project manager di "Rock My Life", mentre lavora come social media manager e fotografa. Il suo libro nasce anche da questo, da tutti i viaggi fatti in treno che le hanno dato le ispirazioni giuste. Si parla di due persone che si incontrano, appunto, durante un viaggio in treno. Parte da qui la storia di Paola e Diego, i protagonisti di "Binari paralleli". "Vi aspetto per leggere insieme alcune pagine del libro e per raccontarvi una storia che spero potrà emozionarvi – le parole dell’autrice Graziella Ventrone –. Paola è una blogger che da qualche anno condivide le sue esperienze di viaggi, mostre, fotografia, rassegne, libri ed eventi culturali sul suo blog ’Appunti di Viaggio’. Durante una trasferta di lavoro per un contratto importante con un’agenzia, conosce un misterioso ’signore gentile’ seduto proprio di fronte a lei sul treno. In seguito scopre essere il famoso scrittore di fama europea che si fa chiamare con lo pseudonimo Lightwood. Sarà un incontro folgorante che cambierà il destino e la vita di entrambi".