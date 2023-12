Gli amori difficili di Giacomo Sillari raccontati in un diario

Si chiama "Diario degli amori difficili" ed è il libro che Giacomo Sillari oggi alle 18 presenterà alla sede di "Clan" (in via Ginori 11), a Grosseto, in collaborazione con la la libreria QB. Dialogherà con Sillari, Lucia Cortecci.

"Nel libro – spiegano gli organizzatori – si raccontano i percorsi sentimentali di un ragazzo italiano, ovvero uno dei tanti punti di osservazione per raccontare la società contemporanea con un linguaggio intenso ma non serioso, ironico ma non spavaldo, analitico ma non accademico".

"Un capitolo per ogni ragazza – si spiega ancora –, nato come un appunto che poi è cresciuto di importanza, fino a diventare un percorso che partendo dall’ultima relazione procede a ritroso fino al primo amore, e in questo cammino si porta dietro varie digressioni, avvenimenti, persone, e una breve poesia come cornice emotiva per ogni avventura".

L’ingresso alla presentazione è libero e gratuito.