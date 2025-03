"Giunta irriconoscente e priva della voglia di collaborazione"

Il gruppo di opposizione "Insieme per Pitigliano" va all’attacco dell’amministrazione e sottolinea una serie di episodi accaduti. Uno riguarda la comunicazione istituzionale e gli altri il mancato coinvolgimento dei consiglieri di minoranza nelle attività dell’amministrazione.

"Quanto accaduto nei giorni scorsi nella comunicazione istituzionale del Comune di Pitigliano è inaccettabile – dicono dalla minoranza –. La risposta pubblicata su facebook dall’account ufficiale in merito al buffet offerto durante un evento pubblico ha lasciato tutti increduli, non solo per il tono inadeguato, ma soprattutto per il contenuto. Il Comune ha scritto che non vede motivo di ringraziare i produttori e gli operatori del territorio che hanno contribuito all’organizzazione di un buffet per un evento organizzato dall’amministrazione poiché il servizio era stato pagato. Un ringraziamento può anche sfuggire, ma invece l’unica cosa che si è sentita in dovere di dire l’Amministrazione, in risposta a chi ha fatto notare la dimenticanza, è stata che un ringraziamento non era proprio necessario: anche quando si paga un caffè al bar si dice ’grazie’".

Poi i consiglieri di Insieme per Pitigliano denunciato l’assenza di coinvolgimento. "Nessuno ha informato nessuno della presenza a Pitigliano del direttore generale della Asl – proseguono –. Un incontro che poteva essere un momento di confronto fondamentale sulla sanità locale. Nessun consigliere è stato avvisato di una riunione cruciale sulle energie rinnovabili, proprio in un momento in cui il nostro territorio è al centro di scelte decisive. E per finire, notizia di queste ultime ore, l’idea di trasferire gli uffici dell’Unione dei Comuni dal centro del paese ai locali della Banca nella zona artigianale in località Il Piano non più, quindi, raggiungibile a piedi". Infine i consiglieri concludono: "Il clima in paese è ormai compromesso e nessuno nella maggioranza sembra volerlo risanare".