Grosseto, 28 gennaio 2022 - "Sì, glielo confermo: Giuliano fortunatamente sta migliorando". A dirlo all'Adnkronos è la moglie di Giuliano Ferrara, Anselma Dell'Olio, che, raggiunta telefonicamente, commenta così le condizioni di salute del marito dopo il ricovero d'urgenza, ieri notte, all'ospedale Misericordia di Grosseto a causa di un infarto.

Il fondatore de 'Il Foglio' ha subito nella notte un'operazione di angioplastica, ed è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio grossetano.

Da circa vent'anni la Maremma è il 'buen retiro' di Ferrara, dove ha trascorso il lungo periodo della pandemia da Covid. Il noto giornalista oggi editorialista e commentatore del "Foglio", da lui ideato nel 1996 e che ha diretto fino al 2015, possiede un'azienda agricola, dove ha anche dei cavalli, con un podere nella zona dove si produce il famoso vino Morellino di Scansano. "Tutta Scansano fa il tifo perché Giuliano Ferrara guarisca presto", ha detto il sindaco Maria Bice Ginesi.

Una valanga di messaggi è arrivata in giornata per fare il tifo per Ferrara: "Forza Giuliano, grande amico mio!", l'augurio del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, peraltro a sua volta alle prese con le proprie condizioni di salute. "Prego per la sua salute. Forza!", scrive in una nota Antonio Tajani. Pier Ferdinando Casini su Fb riporta dell'"apprensione dei familiari e degli amici del Foglio per Giuliano Ferrara, un grande del giornalismo italiano che attraverso gli anni tutti hanno imparato a conoscere ed apprezzare. Prego per lui".

"Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano Ferrara. Forza!", è il messaggio sui social del segretario del Pd Enrico Letta. "Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili", il tweet del presidente del M5s Giuseppe Conte e Giorgia Meloni, leader Fdi, gli augura "pronta guarigione". "Forza Giuliano! Un grande abbraccio, guarisci in fretta: ti aspettiamo", ha scritto sui social il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna. Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio manda il suo "in bocca al lupo": "Lo aspettiamo presto", scrive. "Torna presto ad analizzare e raccontare gli eventi del paese con la forza e l'intelligenza che amiamo", è il commento del sottosegretario ai Rapporti col Parlamento Deborah Bergamini. "Giuliano Ferrara è ricoverato ma non è grave", ha comunque rassicurato il direttore de 'Il Foglio', Claudio Cerasa, durante la 'Maratona Mentana' per il Quirinale su La7. Cerasa aveva parlato con i familiari del giornalista, che notoriamente è fondatore della testata. Nella stessa circostanza Enrico Mentana ha fatto i suoi auguri a Ferrara.