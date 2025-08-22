La storia a piccoli passi

Giovedì a tu per tu con Marco Rizzo
22 ago 2025
REDAZIONE GROSSETO
GROSSETO

Altro appuntamento importante, giovedì prossimo sempre alle Terme Marine con un altro personaggio della politica che sta facendo molto parlare di sé. Ci riferiamo a Marco Rizzo (foto), uomo di punta e riferimento di una sinistra, anche al di là dello stesso Pci, e che oggi si trova in dissenso con il partito della Schlein e non solo. Con Giancarlo Capecchi spiegherà le ragioni di queste sue riflessioni che non nasconde neppure sui social, e farà capire qual è la sua attuale posizione politica. Certo che non uscirà dall’ambiente della politica, che noi abbiamo sempre defibniti l’arte del possibile, e che è stato suo da una vita e al quale non rinuncerà certamente. Vi aspettiamo quindi sempre alle 18 perchè l’incontro con Marco Rizzo spiegherà tante cose sul perchè degli abbandoni o dei numerosi passaggi verso altre formazioni politiche o altre aspettative per le quali si pensa di costruire nuove opportunità.

La programmazione di agosto si concluderà con un pomeriggio culturale, sabato 30 , sempre alle 18, che potrebbe aggiungere ai richiami turistici della Maremma una novità straordinaria legata alle ricerche nell’area di Monte Leoni, tra Montorsaio e Batignano, di un gruppo di studiosi che hanno individuato “reperti” e aree di insediamento” risalenti all’età del Bronzo e che riferiranno la loro esperienza. In studio con Giancarlo Capecchi ci saranno Umberto Carini, Paolo Nannini e Carlo Cavanna. Un appuntamento da non perdere.

© Riproduzione riservata