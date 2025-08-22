Giovedì a tu per tu con Marco Rizzo

GROSSETO

Altro appuntamento importante, giovedì prossimo sempre alle Terme Marine con un altro personaggio della politica che sta facendo molto parlare di sé. Ci riferiamo a Marco Rizzo (foto), uomo di punta e riferimento di una sinistra, anche al di là dello stesso Pci, e che oggi si trova in dissenso con il partito della Schlein e non solo. Con Giancarlo Capecchi spiegherà le ragioni di queste sue riflessioni che non nasconde neppure sui social, e farà capire qual è la sua attuale posizione politica. Certo che non uscirà dall’ambiente della politica, che noi abbiamo sempre defibniti l’arte del possibile, e che è stato suo da una vita e al quale non rinuncerà certamente. Vi aspettiamo quindi sempre alle 18 perchè l’incontro con Marco Rizzo spiegherà tante cose sul perchè degli abbandoni o dei numerosi passaggi verso altre formazioni politiche o altre aspettative per le quali si pensa di costruire nuove opportunità.

La programmazione di agosto si concluderà con un pomeriggio culturale, sabato 30 , sempre alle 18, che potrebbe aggiungere ai richiami turistici della Maremma una novità straordinaria legata alle ricerche nell’area di Monte Leoni, tra Montorsaio e Batignano, di un gruppo di studiosi che hanno individuato “reperti” e aree di insediamento” risalenti all’età del Bronzo e che riferiranno la loro esperienza. In studio con Giancarlo Capecchi ci saranno Umberto Carini, Paolo Nannini e Carlo Cavanna. Un appuntamento da non perdere.