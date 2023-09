Giovane colpito dal virus Toscana

Tutto è partito da un mal di testa, che sembrava banale, ma banale non era affatto. L’episodio è accaduto a un ragazzo di vent’anni della zona sud infettato dal virus Toscana (Tosv). Tutto era iniziato quando il giovane, di ritorno da una vacanza a Firenze, aveva accusato un forte mal di testa. Inizialmente la madre aveva provato a curarlo con un medicinale ma non ha prodotto alcun risultato. Per questo il giovane è stato trasferito al Pronto Soccorso di Orbetello ma anche qui il mal di testa non passava, così è stato trasportato al Misericordia di Grosseto. Dalle prime analisi il risultato è stato "meningite virale data dalla zanzara, ossia Virus Toscana". Appena iniziata la terapia il mal di testa è diminuito. Adesso il giovane è stato dimesso, si trova a casa con i suoi cari e sta bene.