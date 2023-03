Giornata sui "Benefattori di Maremma" Oggi si spiega chi era Ettore Socci

Intellettuale di spicco del risorgimento, mazziniano, volontario tra le file dei garibaldini, giornalista, saggista e deputato: è dedicata ad Ettore Socci la terza giornata di studi sui Benefattori di Maremma di oggi alle 16 alla Fondazione Polo Universitario Grossetano. Sebbene fosse nato a Pisa, abbia studiato a Firenze ed abbia trascorso 13 anni a Roma nel ruolo di parlamentare, il nome di Socci è legato a doppio filo con la Maremma sia perché fu eletto nel collegio di Grosseto e fu nominato suo cittadino onorario, ma soprattutto perchè fece abolire la storica estatatura. Dai banchi della Camera porta avanti battaglie per la difesa dei diritti umani, per la costruzione della ferrovia da Massa Marittima a Follonica, per la bonifica delle paludi intorno a Grosseto, oltre che a Scarlino e ad Orbetello. Socci è passato alla storia per essersi battuto per la tutela delle donne nel lavoro, in particolare affinchè fossero ammesse all’avvocatura e per permettere alle telegrafiste di sposarsi. L’incontro, coordinato dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Polo Universitario Grossetano Claudio Pacella, vedrà gli interventi di Vinicio Serino, Giacomo D’Onofrio, Umberto Carini e Paolo Pisani.