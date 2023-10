Giornata nazionale di Abio: i volontari tornano in piazza Sabato 30 torna l'evento più importante per Abio: la "Giornata Nazionale". Una giornata dedicata all'ascolto e al racconto di esperienze per far conoscere le attività dei volontari nei reparti pediatrici. Abio Grosseto sarà presente in 3 luoghi.