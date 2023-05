Giornata nazionale della "Bioeconomia" Oggi eventi, iniziative e convegni

Oggi si terrà la Giornata Nazionale sulla Bioeconomia, coordinata e promossa dal Cluster "Spring con Assobiotec – Federchimica". Il "Bioeconomy Day" sarà una occasione per raccontare e approfondire di fronte a target diversificati, dalle famiglie alle scuole agli addetti ai lavori, le caratteristiche e opportunità offerte dall’economia circolare che impiega risorse biologiche rinnovabili, nei diversi settori. La giornata prevede l’alternarsi di eventi, iniziative e manifestazioni in diverse città su tutto il territorio nazionale, ed a Grosseto si svolgerà grazie alla collaborazione tra la Fondazione Polo Universitario Grossetano e l’Università di Siena con lo SpinOff Sienabioactive del dipartimento di biotecnologie, chimica e farmacia. La mattina al centro della scienza e della tecnica del polo universitario Grossetano verrà proposta l’attività "Non si butta via niente", incontri e laboratori di bioeconomia per le scuole tenuti dalla professoressa Ottavia Spiga e dottor Giacomo Spinsanti. Alle 14 all’aula magna del polo universitario Grossetano si terrà il convegno "Biocircolarità" e "One Health" che potrà essere seguito anche via streaming sul sito https:www.polouniversitariogrosseto.it.