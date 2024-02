"Giornata di Raccolta del Farmaco". Ecco dove poter fare le donazioni

Aiutare chi ha bisogno è sempre necessario. Non si tratta solo di alimenti o vestiario, ma anche un medicinale può cambiare la vita garantendo a chi ne necessita, il diritto di potersi curare. Torna infatti oggi la "Giornata di Raccolta del Farmaco". Si potranno donare farmaci da banco per i più bisognosi. Occorrono sopratutto anti influenzali e medicinali pediatrici, anti febbrili analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e minerali. In provincia saranno 19 le farmaci aderenti: Farmacia Severi in piazza Dante e via Roma, La cittadella, Verde Maremma, Ruggeri, San Giuseppe, Rugginosa, Marchese e Santa Lucia in via Scansanese Stiacciole e le farmacie comunali di via de mille, via Emilia, via De Nicola, via Inghilterra, via Ecuador (Maremà) a Follonica le farmacie Bicocchi, Salus e Moccia, a Scarlino Scalo la farmacia Petitto e la farmacia Bartolotti a Capalbio. È già possibile donare e, la raccolta si estenderà fino a lunedì.

Oggi sarà una giornata particolare con la presenza di quattro volontari per ogni farmacia aderente all’iniziativa, per un totale di ottanta volontari a disposizione dell’iniziativa benefica. I farmaci sosterranno undici associazioni di volontariato che esprimono un bisogno di 2700 confezioni di farmaci. Nel 2023 sono stati raccolti 1.648 farmaci.

Maria Vittoria Gaviano