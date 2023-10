Giornata di digiuno e preghiera per la pace. Tante le iniziative nella nostra diocesi

Oggi per la Chiesa è la giornata di digiuno e preghiera per la pace. Questi gli appuntamenti in diocesi. Alla parrocchia Santa Famiglia dopo la Messa delle 8 e fino ai Vespri delle 18 sarà pregato il Rosario allo scoccare di ogni ora. Alla parrocchia Madre Teresa, alle 17 adorazione silenziosa per la pace e alle 18 la Messa. A Roselle alle 21 veglia di preghiera, mentre oggi nella cappella del Granaione, nella parrocchia di Arcille, alle 15.30 Rosario. Le scuole Chelli inviteranno gli studenti delle medie e dei licei, insieme a docenti e genitori, ad un momento di preghiera all’inizio della mattinata scolastica. A Marina dalle 9 esposizione del Ss. Sacramento e adorazione eucaristica, che dalle 11 fino a mezzogiorno sarà animata. Alla parrocchia di Santa Lucia, dopo la Messa delle 8 sarà esposto il SS.Sacramento e, dopo la preghiera delle Lodi, inizierà un tempo di adorazione eucaristica silenziosa. Alle 9 la preghiera del Rosario dopo il quale l’adorazione personale continua fino alle 17, quando vi sarà un’ora di adorazione comunitaria e, alle 18, la Messa. La preghiera proseguirà con i Vespri e l’adorazione fino alle 21. Nel contempo, la parrocchia ha lanciato l’iniziativa "Un minuto per la pace"."Con questa iniziativa – spiega il parroco Valerio Mauro – abbiamo invitato e continuiamo a invitare chi vuole a dedicare ogni giorno, fino a Natale, un minuto di silenzio e raccoglimento per la pace.