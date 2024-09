Giornata della sicurezza in mare dedicata a René Mantovani

Una giornata dedicata alla promozione della sicurezza in mare in memoria di René. Oggi alle 10 lo stabilimento "Da Braccio" in Feniglia ospiterà l’appuntamento organizzato dal Comune di Orbetello e dalla famiglia Mantovani, in collaborazione con associazioni del territorio e delle Forze dell’ordine. Il giovanissimo René Mantovani è prematuramente scomparso per un incidente in mare lo scorso anno e la madre Chiara ha fortemente voluto dare il proprio contributo affinché ciò che è accaduto al figlio possa non ripetersi mai più. A raccogliere l’appello di Chiara Mantovani è stato in primis il Comune di Orbetello, attraverso il consigliere delegato a mare e demanio, Ivan Poccia, che si è attivato organizzando una giornata in memoria di René volta a favorire la sicurezza della balneazione. "E’ con grande piacere, ma soprattutto con grande senso di responsabilità, che ho deciso, con l’amministrazione comunale – spiega Poccia – di organizzare la prima giornata sulla sicurezza balneare in memoria del giovane René Mantovani. Un evento, quello in memoria di René che vedrà coinvolti Guardia Costiera, Vigili del fuoco, Carabinieri Forestali, Polizia municipale, Croce Rossa e Misericordia". Un’occasione per ricordare René e illustrare, a chiunque vorrà, varie simulazioni di intervento in mare e sulla spiaggia, mostrando tecniche di salvataggio, di rianimazione e tanto altro. Parteciperà anche una rappresentativa di giovani calciatori di Orbetello e Atletico Maremma. "Un sincero ringraziamento – conclude Poccia – va alla signora Chiara, cui va tutta la mia stima per aver condiviso e trasformato un dolore così grande in un atto di generosità verso le generazioni future. Con l’occasione rilancio la raccolta fondi a cui si può aderire tramite la Cri Costa d’argento".