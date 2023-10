Giglio e Argentario le località più cercate

Giglio e Argentario tra le località estive toscane più cercate sul portale di Immobiliare.it, assieme all’Isola d’Elba. Il famoso sito per la ricerca delle case in vendita ha stilato una speciale classifica che tiene conto dell’aumento percentuale sulle ricerche avvenute durante la stagione estiva da parte degli utenti. Tra le ricerche delle località balneari più gettonate in tutta Italia, l’Isola del Giglio e Monte Argentario sono tra le più cliccate. Il portale immobiliare ha indagato se nelle principali mete turistiche del Paese si verifichino dei picchi di ricerche durante il periodo estivo, dovuti all’interesse dei visitatori occasionali. Prima delle località toscane l’Isola del Giglio, che si attesta al settimo posto con il 102% di aumento sulle ricerche estive. I dati del prezzo al metro quadro per il mese di agosto parlano inoltre di 4.720 euro per il territorio isolano, leggermente più alti di quelli dell’Argentario, che arrivano a 3.376 euro al metro quadro. La percentuale delle ricerche è del 48% in più, che portano il promontorio al 31esimo posto della speciale classifica. Più in alto, al 14esimo posto, un’altra meta toscana come l’Isola d’Elba. A dominare la speciale graduatoria è invece Marina di Camerota, nel Parco nazionale del Cilento, con il 150% di aumento. In seconda posizione Ponza, che nei mesi più caldi tocca il +148% rispetto al restante periodo dell’anno.Il mercato si impenna anche a Peschici, sul Gargano, +125%. I prezzi sono però molto diversi: se a Peschici e Camerota sono sufficienti tra i 1.500 e i 2.000 euro al metro quadro, a Ponza ne servono oltre il doppio.