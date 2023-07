“Ciao dottore, ti stimiamo tutti”. Gianluca D’Emilio morto in un tragico incidente, addio al noto medico

Grosseto, 27 luglio 2023 – Un tragico incidente ha spezzato la vita di Gianluca D’Emilio, noto e stimato dottore che per anni ha lavorato in Maremma. Nella notte di mercoledì 26 luglio il medico, 52 anni, si trovava in sella alla sua moto a Chieti Scalo, quando per cause ancora da accertare, è stato sbalzato dalla moto ed è finito rovinosamente a terra sbattendo in moto violento sull’asfalto. Intervenuti sul posto i sanitari del 118, le sue condizioni sono apparse fin da subito molto critiche. E per il dottor D’Emilio, che ha riportato nell’incidente un gravissimo trauma alla testa, non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto lungo la strada verso il policlinico Santissima Annunziata di Chieti, in località Scalo. Dopo il tragico incidente, la moto di D’Emilio ha preso fuoco, finendo distrutta dalle fiamme. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Originario di Pescara, il dottor D’Emilio ha lavorato per anni in Maremma. Poi il trasferimento nella sua città di origine. In particolare, aveva prestato servizio al centro trasfusionale dell’ospedale di Massa Marittima e all’unità di raccolta all’Asl di Follonica. Il noto e stimato medico aveva ricevuto un riconoscimento al servizio da parte dell’Avis di Massa Marittima, che oggi sui social riporta la notizia del tragico incidente: “Stamani ci è giunta la triste notizia della prematura scomparsa del dottor Gianluca D’Emilio. É stato uno dei nostri dottori per molti anni e aveva ottenuto da pochi mesi il trasferimento a Pescara. Volevamo comunicare che la nostra sezione ha provveduto a inviare un telegramma di condoglianze alla famiglia a nome di tutti i donatori e del consiglio direttivo. Siamo tutti molto addolorati per questa improvvisa notizia. Ciao dottore ti stimiamo tutti”, scrive l’Avis di Massa Marittima.