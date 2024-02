Gestione ventennale, lavori a carico della società

Nell’estate del 2019 il Comune concede una concessione ventennale al Circolo Pattinatori, che per ristrutturare il centro sportivo polivalente, accende un mutuo di 550mila euro garantito dal Comune. Nel settembre del 2022 la giunta approva lo studio di fattibilità per la realizzazione di un palazzetto per l’hockey dal costo economico di 3,3 milioni. La delibera consente al Cp Grosseto di avere una deroga triennale fino al 31 luglio 2025 per disputare le gare di serie A1 nonostante una capienza di 370 posti. Ma il progetto naufraga per la mancanza di fondi. Il 9 ottobre 2023, la giunta approva lo studio di fattibilità del progetto per ampiamento della struttura esistente per un importo di 920mila euro. Il nuovo impianto ospiterebbe 1.168 posti. Il 10 ottobre, il Comune di Grosseto invia la partecipazione al bando "sport e periferie 2023", chiedendo un importo di 700mila euro, impegnandosi a contribuire con soldi propri per 220.000 euro. Solo il mese scorso il Cp ,dopo aver chiesto all’amministrazione notizie sul bando, senza ricevere risposte, viene a conoscenza dal deputato del Pd Marco Simiani che il Comune di Grosseto, con il progetto di ampliamento, non è rientrato tra gli interventi messi a finanziamento.