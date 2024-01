Gestione della laguna. Siglato il nuovo accordo

Gestione della laguna: firmato dal sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, e dall’assessora regionale all’Ambiente Monia Monni l’accordo fra i due enti.

"Ringrazio l’assessora e la Regione Toscana – dice Casamenti – per questo importante passaggio. L’accordo consente di mantenere invariata la situazione fino al prossimo mese di maggio per quanto riguarda gli interventi e i lavori che si renderanno necessari per il bacino".

"La raccolta delle alghe – continua il primo cittadino – è già partita e viene seguita dalla cooperativa La Peschereccia".

Intanto in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, dove si è trovata un’unità di intenti fra maggioranza e opposizione, continua l’iter per l’approvazione del testo della nuova legge per la gestione della laguna. Prevede una sinergia tra enti pubblici (Regione Toscana, Comuni di Orbetello e Monte Argentario, Ministero dell’Ambiente) e farà nascere un ente – sotto forma di Consorzio – che dovrà occuparsi di tutto quanto è necessario per la bonifica e il mantenimemto in salute dello specchio acqueo, compresa la regolamentazione delle attività di pesca.

Intanto, però, grazie alla firma fra l’assessora Monni ed il sindaco Casamenti sono ripresi i lavori per la raccolta delle alghe, con le speciali draghe che portanto via dal fondo grandi quantità di questo materiale vegetale che deve essere raccolto in questo periodo dell’anno e prima dell’estate, quando le alghe sono verdi e non si macerano sul fondo della laguna.

