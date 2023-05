Gentili e Ferruzza "L’agrivoltaico è il nostro futuro"

"In merito al tema dell’agrivoltaico c’è ancora pochissima conoscenza e ancor meno consapevolezza". Parlare di rischi per i territori rurali, in particolar modo per quelli di pregio agricolo, ambientale e paesaggistico, derivanti dalla diffusione dell’agrivoltaico sui suoli agricoli, secondo Angelo Gentili (nella foto), responsabile agricoltura di Legambiente, e Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana, fa ben capire quanto ancora non sia chiara la portata epocale della svolta verso l’agrivoltaico. "Quando si parla di agrivoltaico – dicono – non si fa riferimento a distese di fotovoltaico a terra bensì a pannelli ‘mobili’ a inseguimento solare posizionati nei campi con altezze e secondo geometrie che consentono le lavorazioni agricole con i mezzi meccanici e il pascolo. Appare chiaro, dunque, che ci troviamo di fronte a una forma di convivenza particolarmente interessante per la decarbonizzazione del nostro sistema energetico, ma anche per la sostenibilità del sistema agricolo e la redditività a lungo termine delle aziende del settore che devono essere protagoniste di questa rivoluzione. Con l’agrivoltaico, la resa agricola è garantita e l’energia viene prodotta senza consumo di suolo ed emissioni inquinanti in atmosfera. Il Governo – concludono Gentili e Ferruzza – approvi al più presto norme adeguate e uniformi che permettano una realizzazione degli impianti corretta e trasparente, anche alla luce delle esperienze passate, in parte negative, riguardo all’installazione del fotovoltaico, e lavori a ogni livello per prevenire narrazioni fuorvianti e lontane dalla realtà".