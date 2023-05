Gasolio in strada

Mattinata movimentata lunedì alle porte di Giuncarico a causa di un Tir che, al momento di entrare in paese, ha urtato con il serbatoio del carburante, un muretto di cinta.

Dal serbatoio del veicolo, quindi, è cominciato ad uscire gasolio che ha interessato, considerato che la strada è in discesa, problemi per un lungo tratto di questa via.

E’ scattato immediatamente l’allarme ed è intervenuta una pattuglia della Polizia municipale guidata dal comandate De Sensi che, considerata la situazione che si era venuta a creare, ha disposto la chiusura al traffico della strada chiedendo l’intervento di personale pronto a ripulire l’asfalto. Lavoro che è durato a lungo, ma alla fine la via è tornata agibile.

E alcuni cittadini, predendo spunto da questo episodio, hanno ribadito l’opportunità di arrivare ad impedire l’arrivo di mezzi così ingombranti fino all’interno del cenro abitato. Questa volta tutto sommato è andata bene ma potrebbero esserci alle viste anche guai peggiori per una frazione che non è certo abituata a vivere situazioni di disagio o pericolo derivanti dal traffico.

Roberto Pieralli