Gambero Rosso Cena con ‘Castello ColleMassari’

Il fascino meraviglioso della Maremma Toscana, per vivere e scoprire i suoi prodotti, aromi e profumi, in un percorso enogastronomico di eccellenza. È questo il prestigioso appuntamento organizzato dal Gambero Rosso, leader prestigioso della comunicazione nel settore Wine Travel Food Italiano, per oggi a Giannella, comune di Orbetello. I protagonisti della cena gourmet saranno il ristorante Oste Dispensa, con le creatività dello chef Stefano Sorci e i vini di Castello ColleMassari, eccellenza di qualità della Maremma. Un menù studiato per esaltare peculiarità e tipicità del territorio, trovando equilibri e piacevolezze gustative, attraverso un viaggio con le produzioni di terra e del mare.

Gli abbinamenti ed i piatti saranno presentati da due esperti del settore del Gambero Rosso, Marzio Taccetti e Antonio Stelli. Questo il menù ed i vini in abbinamento: Gambero rosa dell’Argentario leggermente affumicato con carta musica al sesamo di Ispica e miele millefiori In abbinamento: Melacce 2022 (Montecucco Vermentino Doc) . Triglia al gambero rosso nella sua acqua. In abbinamento: Gròttolo 2022 (Montecucco Rosato Doc). Risotto Carnaroli Bio Tenuta San Carlo al guttus e pera picciola dell’Amiata. In abbinamento: ColleMassari Riserva 2019 (Montecucco Rosso Riserva DOC). Il "peposo" di razza maremmana un po’ diverso con polenta di mais pignoletto rosso. In abbinamento: Poggio Lombrone 2017 (Montecucco Sangiovese Riserva Docg). Sorbetto artigianale dell’Oste al cioccolato (76% Ecuador varietà cacao Arriba) con fragole e crumble alla nocciola In abbinamento: Scosciamonica 2011 (Montecucco Vin Santo Occhio di Pernice Doc). Prezzo della cena a persona (vini inclusi): 65 euro. Per partecipare è necessario prenotare direttamente ai recapiti del locale. I posti sono limitati. Appuntamento all’"Oste Dispensa", oggi alle 20.30, sulla strada provinciale di Giannella (telefono. 0564 820085).