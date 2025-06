A Castiglione della Pescaia in scena ’Una notte in giardino’

CASTIGLIONE

Dopo il successo dell’anno precedente, il Giardino Viaggio di Ritorno di Rodolfo Lacquaniti propone, anche quest’estate, una serie di eventi speciali in notturna, a Castiglione della Pescaia. Il primo appuntamento, che unirà il pubblico sotto il cielo stellato della campagna di Buriano, è previsto per giovedì alle 21.15. Una Notte al Giardino , questo il titolo dell’evento, darà a tutti i partecipanti la possibilità di visitare il parco d’arte contemporanea — l’unico in Italia dove opere e maxi—installazioni nascono dal recupero, il riciclo e l’assemblaggio di materiali di scarto — con una luce diversa e particolare, quella del chiaro di luna . È il secondo anno dalla fondazione, nel 2002, che il ’Giardino Viaggio di Ritorno’ apre i suoi cancelli dopo l’orario del tramonto, per condividere con il pubblico un’esperienza artistica e sensoriale ancor più affascinante. Il programma l’inizio alle 21.15 con la visita al Giardino guidata da Rodolfo Lacquaniti , un viaggio alla scoperta delle creature e dei tanti mondi che lo abitano: dalle balene alle formiche giganti, dalle Sfere di Luce a Il Ragno e la Mutante. Oltre 200 opere, all’aperto e non, saranno protagoniste e compagne di una notte dai contorni magici e misteriosi, adatta agli adulti e, senza dubbio, a bambini di ogni età .

Il percorso si snoderà attraverso campi e oliveti, che abbattono i confini murari dei musei tradizionali per trasformarsi nella naturale scenografia delle installazioni site—specific dell’artista. A conclusione, l’artista Rodolfo Lacquaniti inviterà i partecipanti a prendere parte a un brindisi tra gli olivi. Rispetto al 2024, si aggiungono due novità: il sistema di illuminazione del parco, studiato per arricchire di pathos la visione e narrazione delle opere e il padiglione Spazio. Info: 333 869 4020.